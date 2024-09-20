Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
562.00CHF
2.20CHF
0.39 %
10:31:30
SWX
23.09.2025 08:35:27
Zurich Insurance Hold
Zurich Insurance
561.46 CHF 0.19%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Zurich von 445 auf 520 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Bewertung des Versicherers erscheine grundsätzlich angemessen, schrieb Philip Kett in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Angesichts der Neubewertung der Konkurrenz im Jahresverlauf erscheine sie allerdings nicht mehr so außer der Spur wie noch vor einem Jahr./rob/ag/stk;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 15:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Hold
|
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
520.00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
561.60 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-7.41%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
561.46 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7.38%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)
Aktien in diesem Artikel
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|562.00
|0.39%
