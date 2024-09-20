Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

562.00
CHF
2.20
CHF
0.39 %
10:31:30
SWX
23.09.2025 08:35:27

Zurich Insurance Hold

Zurich Insurance
561.46 CHF 0.19%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Zurich von 445 auf 520 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Bewertung des Versicherers erscheine grundsätzlich angemessen, schrieb Philip Kett in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Angesichts der Neubewertung der Konkurrenz im Jahresverlauf erscheine sie allerdings nicht mehr so außer der Spur wie noch vor einem Jahr./rob/ag/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 15:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Hold
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
520.00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
561.60 CHF 		Abst. Kursziel*:
-7.41%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
561.46 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-7.38%
Analyst Name::
Philip Kett 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)

Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)

08:35 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
12.09.25 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
04.09.25 Zurich Insurance Equal Weight Barclays Capital
02.09.25 Zurich Insurance Underweight JP Morgan Chase & Co.
11.08.25 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
