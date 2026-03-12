Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Aktie unter der Lupe 12.03.2026 09:18:04

Jefferies & Company Inc.: Zalando-Aktie erhält Buy

Jefferies & Company Inc.-Analyst Frederick Wild hat eine ausführliche Untersuchung des Zalando-Papiers durchgeführt.

Zalando
19.55 CHF 6.56%
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Das starke Jahresende rufe die Wachstumschancen des Online-Modehändlers in Erinnerung, schrieb Frederick Wild in seiner ersten Reaktion am Donnerstag.

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:00
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:00

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


