|
12.03.2026 09:18:04
Jefferies & Company Inc.: Zalando-Aktie erhält Buy
Jefferies & Company Inc.-Analyst Frederick Wild hat eine ausführliche Untersuchung des Zalando-Papiers durchgeführt.
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Das starke Jahresende rufe die Wachstumschancen des Online-Modehändlers in Erinnerung, schrieb Frederick Wild in seiner ersten Reaktion am Donnerstag.
Aktieninformation im Fokus: Die Zalando-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Jefferies & Company Inc.-Empfehlung
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|08:26
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.02.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|03.02.26
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|26.01.26
|Zalando Buy
|UBS AG
