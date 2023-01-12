Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
100.00CHF
-3.45CHF
-3.33 %
12.01.2023
SWX
06.11.2025 11:34:07
Zalando Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zalando nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Buy" belassen. Yashraj Rajani lobte am Donnerstag den starken Umsatz des Onlinehändlers. Die Marge im Privatkundengeschäft sei allerdings schwach./rob/ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zalando Buy
|
Unternehmen:
Zalando
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
43.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24.72 €
|
Abst. Kursziel*:
73.95%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24.65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
74.44%
|
Analyst Name::
Yashraj Rajani
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
