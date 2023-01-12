Zalando 22.98 CHF 8.50% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zalando nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Buy" belassen. Yashraj Rajani lobte am Donnerstag den starken Umsatz des Onlinehändlers. Die Marge im Privatkundengeschäft sei allerdings schwach./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



