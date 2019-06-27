Zalando 25.24 CHF 3.59% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Zalando vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Der Online-Händler dürfte positiv überraschen, schrieb Adam Cochrane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte rechnet mit einem satten Anstieg des Warenkorbwerts in Deutschland und mit höherem Wachstum des Bruttowarenvolumens im Vergleich zum Vorquartal./la/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 07:57 / CET





