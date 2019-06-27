Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Zalando Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Zalando vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Der Online-Händler dürfte positiv überraschen, schrieb Adam Cochrane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte rechnet mit einem satten Anstieg des Warenkorbwerts in Deutschland und mit höherem Wachstum des Bruttowarenvolumens im Vergleich zum Vorquartal./la/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 07:57 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

