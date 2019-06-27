Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
42.30CHF
-0.11CHF
-0.26 %
27.06.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
14.10.2025 11:21:07
Zalando Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Zalando vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Der Online-Händler dürfte positiv überraschen, schrieb Adam Cochrane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte rechnet mit einem satten Anstieg des Warenkorbwerts in Deutschland und mit höherem Wachstum des Bruttowarenvolumens im Vergleich zum Vorquartal./la/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zalando Buy
|
Unternehmen:
Zalando
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
33.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
26.51 €
|
Abst. Kursziel*:
24.48%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
27.35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.66%
|
Analyst Name::
Adam Cochrane
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
