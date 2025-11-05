Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’320 -0.4%  SPI 17’041 -0.3%  Dow 47’311 0.5%  DAX 24’022 -0.1%  Euro 0.9316 0.1%  EStoxx50 5’665 -0.1%  Gold 4’015 0.9%  Bitcoin 83’436 -0.8%  Dollar 0.8086 -0.2%  Öl 63.9 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Partners Group2460882Novartis1200526
Top News
NVIDIA-Aktie steigt: China-Kommentar von Jensen Huang zu KI-Oberhand entschärft
Sportradar schlägt Breon Corcoran für Verwaltungsrat vor - Aktie freundlich
Heidelberg Materials-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung
Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittag entwickeln
Swisscom-Aktie gewinnt dennoch: Integrationskosten für Vodafone Italia übersteigen Synergien deutlich
Suche...
Plus500 Depot

Wolters Kluwer Aktie 2578174 / NL0000395903

98.47
CHF
-2.80
CHF
-2.77 %
12:48:24
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.11.2025 11:35:23

Wolters Kluwer Hold

Wolters Kluwer
98.47 CHF -2.77%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Wolters Kluwer trotz "ermutigender Neunmonatszahlen" von 154 auf 125 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Operativ laufe beim Medienkonzern alles nach Plan, schrieb Silvia Cuneo in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die gesunkene Sektorbewertung führe aber in ihrem Modell zu einem niedrigeren Bewertungsmaßstab./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Wolters Kluwer N.V. Hold
Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
125.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
106.10 € 		Abst. Kursziel*:
17.81%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
106.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17.92%
Analyst Name::
Silvia Cuneo 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Wolters Kluwer N.V.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?