Wolters Kluwer Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Wolters Kluwer auf "Outperform" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Analystin Annick Maas und ihr Kollege Christophe Cherblanc präsentierten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einen Fragenkatalog zu einzelnen Werten aus dem europäischen Mediensektor. Beim Informationsdienstleister Wolters Kluwer verwiesen die Experten unter anderem auf die Frage, was zu erwarten ist, sobald Stacey Caywood den Chefsessel übernimmt./tih/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Wolters Kluwer N.V. Outperform
|
Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
140.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
105.25 €
|
Abst. Kursziel*:
33.02%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
105.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32.58%
|
Analyst Name::
Annick Maas
|
KGV*:
-
