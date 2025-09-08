Wolters Kluwer Aktie 2578174 / NL0000395903
103.29CHF
5.23CHF
5.33 %
08.09.2025
12.09.2025 13:06:40
Wolters Kluwer Neutral
Wolters Kluwer
103.28 CHF 5.33%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Wolters Kluwer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 117 Euro belassen. Adam Berlin gab in einer am Freitag vorliegenden Studie Aussagen des Managements des Informationsdienstleisters auf einer Investorenveranstaltung wieder. Es sei darum gegangen, dazulegen, warum das Unternehmen so gut dastehe wie nie zuvor./rob/edh/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 08:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Wolters Kluwer N.V. Neutral
|
Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
117.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
106.60 €
|
Abst. Kursziel*:
9.76%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
110.55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.83%
|
Analyst Name::
Adam Berlin
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse