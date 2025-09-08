Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Wolters Kluwer Aktie 2578174 / NL0000395903

103.29
CHF
5.23
CHF
5.33 %
08.09.2025
BRXC
12.09.2025 13:06:40

Wolters Kluwer Neutral

Wolters Kluwer
103.28 CHF 5.33%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Wolters Kluwer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 117 Euro belassen. Adam Berlin gab in einer am Freitag vorliegenden Studie Aussagen des Managements des Informationsdienstleisters auf einer Investorenveranstaltung wieder. Es sei darum gegangen, dazulegen, warum das Unternehmen so gut dastehe wie nie zuvor./rob/edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 08:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Wolters Kluwer N.V. Neutral
Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
117.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
106.60 € 		Abst. Kursziel*:
9.76%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
110.55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5.83%
Analyst Name::
Adam Berlin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

