Coca-Cola Aktie 919390 / US1912161007
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Index im Blick
|
29.12.2025 18:01:06
Dow Jones-Handel aktuell: So entwickelt sich der Dow Jones aktuell
Der Dow Jones zeigt sich am Montagmittag leichter.
Um 17:59 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0.51 Prozent schwächer bei 48’463.68 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 19.215 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0.003 Prozent fester bei 48’712.47 Punkten, nach 48’710.97 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 48’423.64 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 48’704.83 Punkten verzeichnete.
Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, bei 47’716.42 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.09.2025, stand der Dow Jones bei 46’316.07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 42’992.21 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 14.32 Prozent nach oben. Bei 48’886.86 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 36’611.78 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones
Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Chevron (+ 0.81 Prozent auf 151.23 USD), Walmart (+ 0.72 Prozent auf 112.54 USD), Home Depot (+ 0.62 Prozent auf 294.35 EUR), Coca-Cola (+ 0.42 Prozent auf 70.17 USD) und Johnson Johnson (+ 0.27 Prozent auf 208.20 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil NVIDIA (-1.68 Prozent auf 187.33 USD), Goldman Sachs (-1.29 Prozent auf 895.36 USD), American Express (-1.19 Prozent auf 376.50 USD), Caterpillar (-1.07 Prozent auf 576.78 USD) und JPMorgan Chase (-0.93 Prozent auf 324.87 USD).
Welche Dow Jones-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 10’872’351 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.931 Bio. Euro.
Dow Jones-Fundamentalkennzahlen
Die Verizon-Aktie weist mit 8.64 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.76 Prozent bei der Verizon-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Coca-Cola Co.
|
18:01
|Dow Jones-Handel aktuell: So entwickelt sich der Dow Jones aktuell (finanzen.ch)
|
26.12.25
|A Holiday Christmas Magic: Coca-Cola Bridges Miles by Bringing 'Sound of Home' to Overseas Filipino Workers in Australia (EQS Group)
|
24.12.25
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones fester (finanzen.ch)
|
23.12.25
|Dienstagshandel in New York: Dow Jones zum Ende des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
23.12.25
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
18.12.25
|Aufschläge in New York: Dow Jones auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
16.12.25
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
12.12.25
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.ch)