Dow Jones-Handel aktuell: So entwickelt sich der Dow Jones aktuell

Um 17:59 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0.51 Prozent schwächer bei 48’463.68 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 19.215 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0.003 Prozent fester bei 48’712.47 Punkten, nach 48’710.97 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 48’423.64 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 48’704.83 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, bei 47’716.42 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.09.2025, stand der Dow Jones bei 46’316.07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 42’992.21 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 14.32 Prozent nach oben. Bei 48’886.86 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 36’611.78 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Chevron (+ 0.81 Prozent auf 151.23 USD), Walmart (+ 0.72 Prozent auf 112.54 USD), Home Depot (+ 0.62 Prozent auf 294.35 EUR), Coca-Cola (+ 0.42 Prozent auf 70.17 USD) und Johnson Johnson (+ 0.27 Prozent auf 208.20 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil NVIDIA (-1.68 Prozent auf 187.33 USD), Goldman Sachs (-1.29 Prozent auf 895.36 USD), American Express (-1.19 Prozent auf 376.50 USD), Caterpillar (-1.07 Prozent auf 576.78 USD) und JPMorgan Chase (-0.93 Prozent auf 324.87 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 10’872’351 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.931 Bio. Euro.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Die Verizon-Aktie weist mit 8.64 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.76 Prozent bei der Verizon-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch