Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’241 0.0%  SPI 18’185 0.0%  Dow 48’407 -0.6%  DAX 24’351 0.1%  Euro 0.9287 0.0%  EStoxx50 5’752 0.1%  Gold 4’327 -4.5%  Bitcoin 69’126 -0.2%  Dollar 0.7905 0.1%  Öl 61.9 1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204NVIDIA994529Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Novartis1200526Idorsia36346343
Top News
Analysten uneins über Tesla-Aktie: Rückblick auf die Magnificent 7 und Chancen 2026
Treffen von Trump und Selenskyj: Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT, RENK & TKMS in Rot
Deutsche Bank-Aktie fällt: Störung des Onlinebankings
Rekord-Auftragsbuch bei Electro Optic Systems: EOS-Aktie im Fokus der Analysten
DroneShield-Aktie im Fokus: Strategischer Millionen-Auftrag zum Quartalsabschluss
Suche...
eToro entdecken

Coca-Cola Aktie 919390 / US1912161007

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index im Blick 29.12.2025 18:01:06

Dow Jones-Handel aktuell: So entwickelt sich der Dow Jones aktuell

Dow Jones-Handel aktuell: So entwickelt sich der Dow Jones aktuell

Der Dow Jones zeigt sich am Montagmittag leichter.

Johnson & Johnson
164.64 CHF 0.60%
Kaufen Verkaufen

Um 17:59 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0.51 Prozent schwächer bei 48’463.68 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 19.215 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0.003 Prozent fester bei 48’712.47 Punkten, nach 48’710.97 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 48’423.64 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 48’704.83 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, bei 47’716.42 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.09.2025, stand der Dow Jones bei 46’316.07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 42’992.21 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 14.32 Prozent nach oben. Bei 48’886.86 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 36’611.78 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Chevron (+ 0.81 Prozent auf 151.23 USD), Walmart (+ 0.72 Prozent auf 112.54 USD), Home Depot (+ 0.62 Prozent auf 294.35 EUR), Coca-Cola (+ 0.42 Prozent auf 70.17 USD) und Johnson Johnson (+ 0.27 Prozent auf 208.20 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil NVIDIA (-1.68 Prozent auf 187.33 USD), Goldman Sachs (-1.29 Prozent auf 895.36 USD), American Express (-1.19 Prozent auf 376.50 USD), Caterpillar (-1.07 Prozent auf 576.78 USD) und JPMorgan Chase (-0.93 Prozent auf 324.87 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 10’872’351 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.931 Bio. Euro.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Die Verizon-Aktie weist mit 8.64 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.76 Prozent bei der Verizon-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Coca-Cola Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten