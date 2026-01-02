Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
ETF-Start 2026: In wenigen einfachen Schritten zum ersten eigenen Depot
Kryptowährungen im 4. Quartal 2025: Die Performance von Bitcoin, Ether & Co.
Tesla-Aktie im Blick: Bessere Bewertungen in Nutzer-Umfrage zur Neuwagen-Verlässlichkeit
IPO-Markt im Blick: Michael Burry nennt zwei Aktien, die Berkshire Hathaway interessieren könnten
Dezember 2025: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Tops & Flops 02.01.2026 02:20:58

Dezember 2025: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat

Dezember 2025: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat

Im Dezember 2025 kam es weltweit zu grösseren Ausschlägen an den Börsen. Auch vor dem deutschen Leitindex DAX machten diese Entwicklungen nicht Halt. So bewegten sich die Einzelwerte.

So schnitten DAX-Aktien im Dezember 2025 ab:

    Bildquelle: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images,Wolfgang Kriegbaum,Pavel Ignatov / Shutterstock.com,Maksim Kabakou / Shutterstock.com
    Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr

    Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?

    David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.

    Im Video geht es um:

    📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
    🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
    💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
    🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
    🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
    ₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
    🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
    💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?

    Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.

    👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026

    Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen

