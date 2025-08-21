NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Walmart auf "Outperform" mit einem Kursziel von 106 US-Dollar belassen. Die verfehlten Gewinnerwartungen des Einzelhändlers seien nicht ideal, auch wenn sie von Sonderfaktoren beeinflusst und nicht repräsentativ für die Geschäftstrends seien, schrieb Steven Shemesh in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion auf den jüngsten Quartalsbericht. Auf dem hohen Bewertungsniveau habe die Aktie wenig Spielraum für Enttäuschungen. Die grundsätzlichen Trends blieben aber gut, und das Unternehmen sollte weitere Marktanteile gewinnen./rob/gl/ajx;