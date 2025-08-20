Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Walmart Aktie 984101 / US9311421039

82.15
CHF
0.72
CHF
0.88 %
20.08.2025
BRXC
21.08.2025 14:18:22

Walmart Outperform

Walmart
82.15 CHF 0.88%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Walmart nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 106 US-Dollar belassen. Steven Shemesh sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung von einer starken Umsatzentwicklung des Handelskonzerns. Allerdings hätten Analysten die Gewinnentwicklung nicht richtig modelliert. Der Experte sieht dafür aber keine fundamentalen Gründe und glaubt, dass die Marktschätzungen zu ehrgeizig geworden waren. Er hob vor diesem Hintergrund die Ausblicke auf das dritte Quartal und das Jahr 2026 hervor. In einer potenziellen Kursschwäche würde Shemesh eine Kaufgelegenheit sehen./tih/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 08:03 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 08:03 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Walmart Outperform
Unternehmen:
Walmart 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 106.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 102.57 		Abst. Kursziel*:
3.34%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 102.57 		Abst. Kursziel aktuell:
3.34%
Analyst Name::
Steven Shemesh 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

