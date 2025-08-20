|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Walmart Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Walmart nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 106 US-Dollar belassen. Steven Shemesh sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung von einer starken Umsatzentwicklung des Handelskonzerns. Allerdings hätten Analysten die Gewinnentwicklung nicht richtig modelliert. Der Experte sieht dafür aber keine fundamentalen Gründe und glaubt, dass die Marktschätzungen zu ehrgeizig geworden waren. Er hob vor diesem Hintergrund die Ausblicke auf das dritte Quartal und das Jahr 2026 hervor. In einer potenziellen Kursschwäche würde Shemesh eine Kaufgelegenheit sehen./tih/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 08:03 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Walmart Outperform
|
Unternehmen:
Walmart
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 106.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 102.57
|
Abst. Kursziel*:
3.34%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 102.57
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.34%
|
Analyst Name::
Steven Shemesh
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Walmart
Analysen zu Walmart
|14:18
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|14:07
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:55
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.25
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:18
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|14:07
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:55
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.25
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:18
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|14:07
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:55
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.25
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.24
|Walmart Halten
|DZ BANK
|17.05.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.05.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.02.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Walmart
|82.15
|0.88%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:07
|
JP Morgan Chase & Co.
Walmart Overweight
|13:55
|
Jefferies & Company Inc.
Walmart Buy
|11:23
|
UBS AG
NVIDIA Buy
|11:21
|
RBC Capital Markets
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|11:21
|
RBC Capital Markets
Richemont Sector Perform
|10:36
|
Bernstein Research
Hermès Outperform
|10:35
|
Bernstein Research
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform