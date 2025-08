NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Walmart vor Zahlen für das zweite Quartal von 103 auf 106 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Handelskonzern dürfte umsatzseitig etwas besser abgeschnitten haben als gemeinhin erwartet, schrieb Steven Shemesh in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem dürfte das bereinigte Ergebnis je Aktie deutlich über dem Konsens liegen. Hauptgrund seien Preiserhöhungen infolge der US-Zölle auf Einfuhren aus vielen Ländern. Daher könnte der Jahresausblick etwas steigen./mis/ck;