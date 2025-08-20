|Kurse + Charts + Realtime
Walmart Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Walmart nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 US-Dollar belassen. Der Umsatz in den USA sei auf vergleichbarer Basis stark ausgefallen, schrieb Corey Tarlowe am Donnerstag in einer ersten Einschätzung der Resultate. Marktanteilsgewinne unterstrichen den langlebigen Schwung bei dem US-Einzelhändler. Mit den Zöllen komme zwar kurzfristig etwas Unsicherheit. Die Voraussetzungen seien aber gut, dass Walmart nachhaltig besser abschneidet./tih/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 07:24 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Walmart Buy
|
Unternehmen:
Walmart
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 120.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 102.57
|
Abst. Kursziel*:
16.99%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 102.57
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.99%
|
Analyst Name::
Corey Tarlowe
|
KGV*:
-
