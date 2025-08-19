Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Walmart Aktie

19.08.2025
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Walmart auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 US-Dollar belassen. Angesichts der Inflation, der US-Zollpolitik und zurückhaltender Verbraucher, welche auf Schnäppchenjagd seien, blieben US-Konsumgütertitel unter Druck, schrieben die Branchenexperten in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Wegen der Markenstärke und Dynamik raten sie - insbesondere im Falle von Kursschwächen - bei Nike, Best Buy, Abercrombie & Fitch, Walmart, Ross Stores, Academy Sports & Outdoors, Williams-Sonoma, Amazon, Hasbro und DraftKings zum Kauf./gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 22:03 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2025 / 00:00 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

