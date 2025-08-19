|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Walmart Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Walmart auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 US-Dollar belassen. Angesichts der Inflation, der US-Zollpolitik und zurückhaltender Verbraucher, welche auf Schnäppchenjagd seien, blieben US-Konsumgütertitel unter Druck, schrieben die Branchenexperten in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Wegen der Markenstärke und Dynamik raten sie - insbesondere im Falle von Kursschwächen - bei Nike, Best Buy, Abercrombie & Fitch, Walmart, Ross Stores, Academy Sports & Outdoors, Williams-Sonoma, Amazon, Hasbro und DraftKings zum Kauf./gl/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Walmart Buy
|
Unternehmen:
Walmart
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 120.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 101.29
|
Abst. Kursziel*:
18.47%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 101.31
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.45%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Walmart
|
13.08.25
|Börse New York in Grün: Schlussendlich Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.ch)
|
13.08.25
|Aufschläge in New York: Dow Jones am Mittwochnachmittag stärker (finanzen.ch)
|
13.08.25
|Aufschläge in New York: mittags Gewinne im Dow Jones (finanzen.ch)
|
13.08.25
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walmart-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
13.08.25
|Zuversicht in New York: Dow Jones zum Start des Mittwochshandels in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
12.08.25
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
12.08.25
|Aufschläge in New York: Dow Jones beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
08.08.25
|Zuversicht in New York: Dow Jones zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Walmart
|08:41
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|Walmart Buy
|UBS AG
|14.08.25
|Walmart Buy
|UBS AG
|05.08.25
|Walmart Buy
|UBS AG
|08:41
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|Walmart Buy
|UBS AG
|14.08.25
|Walmart Buy
|UBS AG
|05.08.25
|Walmart Buy
|UBS AG
|08:41
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|Walmart Buy
|UBS AG
|14.08.25
|Walmart Buy
|UBS AG
|05.08.25
|Walmart Buy
|UBS AG
|20.11.24
|Walmart Halten
|DZ BANK
|17.05.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.05.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.02.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Walmart
|81.43
|0.63%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:42
|
Jefferies & Company Inc.
Amazon Buy
|08:42
|
Jefferies & Company Inc.
Nike Buy
|08:41
|
Jefferies & Company Inc.
Walmart Buy
|08:41
|
Deutsche Bank AG
HelloFresh Hold
|08:36
|
Bernstein Research
Netflix Outperform
|08:14
|
Bernstein Research
easyJet Market-Perform
|08:14
|
Bernstein Research
AIR France-KLM Market-Perform