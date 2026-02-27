London Stock Exchange Aktie 2477098 / GB00B0SWJX34
London Stock Exchange (LSE) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für London Stock Exchange mit einem Kursziel von 13500 Pence auf "Outperform" belassen. Mittelverwendung, aktualisierte Ziele und die KI-Konkurrenz hätten im Fokus des Interesses gestanden, schrieb Ben Bathurst am Mittwoch nach einer Roadshow mit dem Finanzchef der Londoner in Kanada. Das Management sei optimistisch, dass die Nachfrage nach ihren Daten in einer KI-Welt nur steige./rob/ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Outperform
|
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
135.00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
97.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
83.98 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ben Bathurst
|
KGV*:
-
Analysen zu London Stock Exchange (LSE)
|12:43
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|03.03.26
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.26
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|27.02.26
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|London Stock Exchange (LSE)
|87.50
|-0.43%
