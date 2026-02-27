Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
04.03.2026

London Stock Exchange (LSE) Outperform

London Stock Exchange
87.84 CHF -0.04%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für London Stock Exchange mit einem Kursziel von 13500 Pence auf "Outperform" belassen. Mittelverwendung, aktualisierte Ziele und die KI-Konkurrenz hätten im Fokus des Interesses gestanden, schrieb Ben Bathurst am Mittwoch nach einer Roadshow mit dem Finanzchef der Londoner in Kanada. Das Management sei optimistisch, dass die Nachfrage nach ihren Daten in einer KI-Welt nur steige./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 00:22 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Outperform
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
135.00 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
97.00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
83.98 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ben Bathurst 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

mehr Nachrichten

12:43 London Stock Exchange Outperform RBC Capital Markets
03.03.26 London Stock Exchange Buy Jefferies & Company Inc.
27.02.26 London Stock Exchange Outperform RBC Capital Markets
27.02.26 London Stock Exchange Buy UBS AG
27.02.26 London Stock Exchange Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
