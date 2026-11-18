Wacker Neuson Aktie 2611520 / DE000WACK012
18.64CHF
0.06CHF
0.32 %
18.11.2026
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
19.11.2026 07:16:50
Wacker Neuson SE Hold
Wacker Neuson
18.72 CHF -1.54%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung von Wacker Neuson beim Kursziel von 22 Euro mit "Hold" aufgenommen. Die Münchner seien Nischenführer bei leichten und kompakten Maschinen für Bau und Landwirtschaft, schrieb Andreas Wolf am Mittwoch. Das Unternehmen verdiene allerdings derzeit nicht einmal seine Kapitalkosten. Wichtige Konjunkturbarometer sendeten eher ungünstige Signale./ag/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 17:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Wacker Neuson SE Hold
|
Unternehmen:
Wacker Neuson SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
22.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
20.35 €
|
Abst. Kursziel*:
8.11%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
20.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.32%
|
Analyst Name::
Andreas Wolf
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Wacker Neuson SE
Analysen zu Wacker Neuson SE
|07:16
|Wacker Neuson Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|26.08.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|07:16
|Wacker Neuson Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|26.08.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|20.10.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|17.08.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|07.05.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|28.04.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|17.04.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|07:16
|Wacker Neuson Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Wacker Neuson SE
|18.64
|0.32%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:30
|
Jefferies & Company Inc.
Microsoft Buy
|07:18
|
JP Morgan Chase & Co.
Microsoft Overweight
|07:16
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Wacker Neuson Hold
|07:16
|
Bernstein Research
Siemens Outperform
|07:13
|
JP Morgan Chase & Co.
BioNTech Neutral
|07:12
|
Jefferies & Company Inc.
Allianz Hold
|07:10
|
Jefferies & Company Inc.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold