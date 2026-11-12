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12.11.2026 16:18:00
Wacker Neuson-Aktie sackt ab: Konzern blickt bei der Marge etwas vorsichtiger nach vorn
Der Baumaschinenhersteller Wacker Neuson hat seine Ziele für die Profitabilität in diesem Jahr etwas niedriger gesteckt.
In diesem kletterte der operative Gewinn (Ebit) im Jahresvergleich um gut zehn Prozent auf 45,6 Millionen Euro, die entsprechende Marge um 0,2 Prozentpunkte auf 7,7 Prozent. Der Umsatz wuchs um etwas mehr als sieben Prozent auf 589,7 Millionen Euro. Nach einer saisonal schwächeren Sommerperiode habe der Auftragseingang im September wieder angezogen, hiess es. Beim Erlös erwartet Vorstandschef Karl Tragl 2026 weiter einen Wert von 2,3 bis 2,4 Milliarden Euro.
Die Wacker Neuson-Aktie fällt im XETRA-Handel zeitweise um 8,52 Prozent auf 20,95 Euro.
/men/zb
MÜNCHEN (awp international)
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