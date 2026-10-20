Wacker Neuson Aktie 2611520 / DE000WACK012
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Wacker Neuson SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Wacker Neuson vor Quartalszahlen von 30 auf 29 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Baumaschinenhersteller dürfte den Umsatz um 8,7 Prozent gesteigert und eine Ebit-Marge von 7,2 Prozent erzielt haben, schrieb Stefan Augustin in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Das neue Kursziel reflektiere vor allem die gesunkene Branchenbewertung./rob/edh/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Wacker Neuson SE Buy
|
Unternehmen:
Wacker Neuson SE
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
29.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
22.25 €
|
Abst. Kursziel*:
30.34%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
22.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.46%
|
Analyst Name::
Stefan Augustin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Wacker Neuson SE
|
13.10.26
|Börse Frankfurt: Börsianer lassen SDAX am Nachmittag steigen (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Montagshandel in Frankfurt: SDAX stagniert (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Handel in Frankfurt: SDAX zeigt sich schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Börse Frankfurt: SDAX legt am Mittag zu (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Börse Frankfurt: SDAX verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Freundlicher Handel: SDAX zum Handelsende fester (finanzen.ch)
Analysen zu Wacker Neuson SE
|26.08.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|07.05.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|07.05.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|26.08.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|07.05.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|07.05.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|17.08.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|07.05.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|28.04.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|17.04.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|09.03.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|26.08.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|Wacker Neuson Hold
|Warburg Research
|23.01.26
|Wacker Neuson Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Wacker Neuson SE
|20.50
|-0.73%
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