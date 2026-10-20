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Wacker Neuson Aktie 2611520 / DE000WACK012

20.50
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-0.15
CHF
-0.73 %
13:17:00
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20.10.2026 12:30:30

Wacker Neuson SE Buy

Wacker Neuson
20.58 CHF -2.42%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Wacker Neuson vor Quartalszahlen von 30 auf 29 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Baumaschinenhersteller dürfte den Umsatz um 8,7 Prozent gesteigert und eine Ebit-Marge von 7,2 Prozent erzielt haben, schrieb Stefan Augustin in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Das neue Kursziel reflektiere vor allem die gesunkene Branchenbewertung./rob/edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 07:45 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Wacker Neuson SE Buy
Unternehmen:
Wacker Neuson SE 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
29.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
22.25 € 		Abst. Kursziel*:
30.34%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
22.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29.46%
Analyst Name::
Stefan Augustin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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