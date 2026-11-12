Wacker Neuson Aktie 2611520 / DE000WACK012
18.96CHF
-1.79CHF
-8.63 %
10:23:42
SWX
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12.11.2026 07:57:45
Wacker Neuson SE Hold
Wacker Neuson
19.20 CHF -9.52%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Wacker Neuson mit einem Kursziel von 23,50 Euro auf "Hold" belassen. Nach dem starken zweiten Quartal sei es im dritten weniger gut gelaufen, schrieb Martin Comtesse am Donnerstag nach dem Quartalsbericht des Baumaschinenherstellers. Das Margenziel für das Gesamtjahr liege nun in der unteren Hälfte der bisherigen Spanne./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 01:37 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 01:37 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 01:37 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Wacker Neuson SE Hold
|
Unternehmen:
Wacker Neuson SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
23.50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
23.05 €
|
Abst. Kursziel*:
1.95%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
20.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.44%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Wacker Neuson SE
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|07:57
|Wacker Neuson Hold
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|20.10.26
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|07.05.26
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|Warburg Research
|07:57
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|26.08.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|07.05.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|20.10.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|17.08.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|07.05.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|28.04.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|17.04.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|07:57
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|Wacker Neuson Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Wacker Neuson SE
|19.02
|-8.34%
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