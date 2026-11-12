Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’171 0.8%  SPI 21’351 0.7%  Dow 52’486 0.5%  DAX 26’937 1.0%  Euro 0.9231 -0.1%  EStoxx50 6’414 0.3%  Gold 3’936 -1.3%  Bitcoin 61’057 -0.8%  Dollar 0.8319 -0.1%  Öl 92.7 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539Roche149905998
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Infineon-Analyse: Aktie von Deutsche Bank AG mit Buy bewertet
Siemens-Aktie erhält von Jefferies & Company Inc. Bewertung: Hold
Siemens-Aktie klettert: Konzern schlägt Prognosen und hebt Mittelfristziele an - Umsatz in der Schweiz auf Rekordniveau gesteigert
EnBW-Aktie tiefer: Geringere Erlöse drücken die Zahlen des Energiekonzerns
Rohstoffpreise am Donnerstagvormittag
Suche...
Plus500 Depot

Wacker Neuson Aktie 2611520 / DE000WACK012

18.96
CHF
-1.79
CHF
-8.63 %
10:23:42
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.11.2026 07:57:45

Wacker Neuson SE Hold

Wacker Neuson
19.20 CHF -9.52%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Wacker Neuson mit einem Kursziel von 23,50 Euro auf "Hold" belassen. Nach dem starken zweiten Quartal sei es im dritten weniger gut gelaufen, schrieb Martin Comtesse am Donnerstag nach dem Quartalsbericht des Baumaschinenherstellers. Das Margenziel für das Gesamtjahr liege nun in der unteren Hälfte der bisherigen Spanne./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 01:37 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 01:37 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Wacker Neuson SE Hold
Unternehmen:
Wacker Neuson SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
23.50 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
23.05 € 		Abst. Kursziel*:
1.95%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
20.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.44%
Analyst Name::
Martin Comtesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Wacker Neuson SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Wacker Neuson SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07:57 Wacker Neuson Hold Jefferies & Company Inc.
20.10.26 Wacker Neuson Buy Warburg Research
26.08.26 Wacker Neuson Hold Jefferies & Company Inc.
17.08.26 Wacker Neuson Buy Warburg Research
07.05.26 Wacker Neuson Buy Warburg Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen