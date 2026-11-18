Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Munich Re von 550 auf 555 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Rückversicherer habe im dritten Quartal letztlich nicht so positiv überrascht wie er es erwartet habe, schrieb Philip Kett am Mittwoch. Diese Überraschung nämlich vor allem der Kapitalrendite (ROI) zu verdanken. Daher verändern sich seine Schätzungen für die Folgejahre kaum./rob/ag/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Hold
|
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
555.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
582.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-4.64%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
582.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4.77%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
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