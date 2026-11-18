Allianz 426.92 CHF -1.05% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Allianz von 440 auf 470 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Bei Anlegern in Kontinentaleuropa gelte die Allianz-Aktie als Portfolio-Stabilisator, schrieb Philip Kett am Mittwoch mit Blick auf ihren kontinuierlichen Bewertungsanstieg. Sie sei verlässlich, enttäusche nicht. "Das Fehlen von Kurstreibern ist der Kurstreiber", so Kett./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 06:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.