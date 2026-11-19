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19.11.2026 09:00:37
BLKB-Aktie: Wealth-Management-Chefin verlässt die Basellandschaftliche Kantonalbank
Bei der BLKB kommt es zu einem Abgang im obersten Management.
Die Leitung übernimmt laut den Angaben nun interimistisch Matthias Kottmann. Er verantwortet seit 2023 den Geschäftsbereich Private Vermögens- & Finanzberatung. Die Suche nach einer Nachfolge für Sidler werde umgehend eingeleitet.
Neuer Bereich Risk Management
Ausserdem schafft die BLKB im Verlauf des Jahres 2027 einen eigenständigen Geschäftsbereich Risk Management. Damit will die Kantonalbank die finanzielle Steuerung klarer von der unabhängigen Risikoüberwachung trennen. Als Gründe nennt sie die zunehmende Komplexität beider Aufgaben und steigende regulatorische Anforderungen.
Der neue Bereich wird durch einen Risikochef direkt in der Geschäftsleitung vertreten sein. Die Suche nach einer geeigneten Person soll zeitnah beginnen.
awp-robot/rw/cg
Liestal (awp)
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