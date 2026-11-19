Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko. Jetzt informieren

Für grössere Bewegungen fehlte es zunächst an frischen Impulsen.

Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9252 mehr oder weniger auf der Stelle. In der Nacht blieb das Dollar/Franken-Paar in einer engen Spanne mit Kursen von zuletzt 0,8435. Die europäische Gemeinschaftswährung Euro hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,0969 zeigt.

Am Vorabend hatte das Fed-Sitzungsprotokoll untermauert, dass wohl noch nicht das Ende der Zins-Fahnenstange erreicht ist. Zahlreiche Mitglieder der US-Notenbank werden zudem nicht müde zu betonen, dass die US-Wirtschaft sowie der Arbeitsmarkt weiterhin robust und die Inflation ein Problem seien. Mit dem Philly-Fed-Index steht am Nachmittag dann ein bekannter Stimmungsindikator auf dem Programm.

awp-robot/dm/cg

Zürich (awp)