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19.11.2026 07:59:37
Warum sich Franken, Euro und Dollar kaum vom Fleck bewegen
Am Devisenmarkt haben sich die Kurse über die Nacht auf Donnerstag seitwärts bewegt.
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Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9252 mehr oder weniger auf der Stelle. In der Nacht blieb das Dollar/Franken-Paar in einer engen Spanne mit Kursen von zuletzt 0,8435. Die europäische Gemeinschaftswährung Euro hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,0969 zeigt.
Am Vorabend hatte das Fed-Sitzungsprotokoll untermauert, dass wohl noch nicht das Ende der Zins-Fahnenstange erreicht ist. Zahlreiche Mitglieder der US-Notenbank werden zudem nicht müde zu betonen, dass die US-Wirtschaft sowie der Arbeitsmarkt weiterhin robust und die Inflation ein Problem seien. Mit dem Philly-Fed-Index steht am Nachmittag dann ein bekannter Stimmungsindikator auf dem Programm.
awp-robot/dm/cg
Zürich (awp)
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