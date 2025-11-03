WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
62.82CHF
-0.67CHF
-1.06 %
09:54:52
BRXC
03.11.2025 07:29:20
WACKER CHEMIE Hold
WACKER CHEMIE
62.79 CHF -1.10%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Wacker Chemie mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Hold" belassen. In der Vergangenheit habe der Spezialchemiekonzern eher Investitionen zurückgefahren, um sich dem Gegenwind zu stellen, schrieb Sebastian Bray am Montag im Nachgang des Quartalsberichts. Nun stünden die Zeichen auf deutlichere Optimierungsmaßnahmen./rob/ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 06:09 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Hold
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
68.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
68.65 €
|
Abst. Kursziel*:
-0.95%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
67.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.15%
|
Analyst Name::
Sebastian Bray
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG
|
09:28
|Handel in Frankfurt: MDAX zum Start des Montagshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
31.10.25
|Oktober 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der WACKER CHEMIE-Aktie angepasst (finanzen.net)
|
30.10.25
|WACKER CHEMIE-Aktie in Rot: WACKER vorsichtiger für 2025 - Drittes Quartals teils besser als erwartet (AWP)
|
30.10.25
|Wacker Chemie vorsichtiger für 2025 - Sparprogramm soll ab 2026 helfen (AWP)
|
30.10.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Gewinne (finanzen.ch)
|
30.10.25
|Wacker Chemie mit 3Q-Verlust - sieht auch im Gesamtjahr Verlust (Dow Jones)
|
29.10.25
|WACKER CHEMIE-Aktie profitiert von Pläne zu Stellenstreichungen (Dow Jones)
|
29.10.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX sackt am Mittwochmittag ab (finanzen.ch)
Analysen zu WACKER CHEMIE AG
|07:29
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|30.10.25
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|30.10.25
|WACKER CHEMIE Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|30.10.25
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|08.10.25
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|26.09.25
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|15.09.25
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|30.10.25
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|12.03.24
|WACKER CHEMIE Reduce
|Baader Bank
|13.02.24
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|30.01.24
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.24
|WACKER CHEMIE Reduce
|Baader Bank
|30.10.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.10.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.25
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|WACKER CHEMIE AG
|62.92
|-0.90%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:03
|
JP Morgan Chase & Co.
Ryanair Overweight
|07:57
|
DZ BANK
Mercedes-Benz Group Kaufen
|07:38
|
Bernstein Research
Ryanair Outperform
|07:37
|
Bernstein Research
Schneider Electric Outperform
|07:36
|
Bernstein Research
Linde Outperform
|07:29
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Shell Buy
|07:29
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
WACKER CHEMIE Hold