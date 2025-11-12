Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
WACKER CHEMIE
59.49 CHF 0.59%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung von Wacker Chemie bei einem Kursziel von 69 Euro mit "Equal Weight" aufgenommen. Die Bayern seien unter Europas Spezialchemieunternehmen noch spezieller, schrieb Anil Shenoy am Dienstagnachmittag. Die Anlagestory hänge von spezifischen Faktoren ab, und das Chance-Risiko-Profil sollte über Szenarien ermessen werden. Im Optimalfall hält Shenoy eine Kursverdopplung für möglich, nämlich bei einem positiven Ausgang der US-Prüfung von Zöllen gemäß Section 232. Im negativen Szenario sieht er allerdings 30 Prozent Korrekturgefahr./ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 16:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 16:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

