Vossloh Aktie News: Vossloh macht am Vormittag Boden gut

Um 09:28 Uhr wies die Vossloh-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 57,50 EUR nach oben. Die Vossloh-Aktie zog in der Spitze bis auf 58,00 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 58,00 EUR. Von der Vossloh-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3'185 Stück gehandelt.

Am 24.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 94,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 64,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 55,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Vossloh-Aktie ist somit 3,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,14 EUR. Im Vorjahr erhielten Vossloh-Aktionäre 1,15 EUR je Wertpapier. Am 23.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,72 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Vossloh noch ein Gewinn pro Aktie von 1,25 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 395.60 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Vossloh einen Umsatz von 331.50 Mio. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Vossloh möglicherweise am 28.10.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Vossloh-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,57 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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