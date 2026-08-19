Vossloh Aktie News: Vossloh verteidigt Stellung am Mittag

Die Vossloh-Aktie bewegte sich um 12:28 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 57,30 EUR. In der Spitze legte die Vossloh-Aktie bis auf 58,00 EUR zu. Der Kurs der Vossloh-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 56,80 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 58,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9'750 Vossloh-Aktien.

Bei 94,30 EUR markierte der Titel am 24.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vossloh-Aktie derzeit noch 64,57 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 55,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.07.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,97 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,14 EUR. Im Vorjahr erhielten Vossloh-Aktionäre 1,15 EUR je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vossloh am 23.07.2026. Das EPS wurde auf 0,72 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,25 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 331.50 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 395.60 Mio. EUR ausgewiesen.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vossloh-Aktie in Höhe von 2,57 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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