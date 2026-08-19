Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107
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19.08.2026 16:29:00
Vossloh Aktie News: Vossloh am Nachmittag leichter
Die Aktie von Vossloh gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Vossloh-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 57,20 EUR.
Die Vossloh-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 57,20 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Vossloh-Aktie ging bis auf 56,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 58,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 12'507 Vossloh-Aktien.
Am 24.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 94,30 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vossloh-Aktie somit 39,34 Prozent niedriger. Am 14.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 55,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vossloh-Aktie mit einem Verlust von 2,80 Prozent wieder erreichen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,15 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,14 EUR. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Vossloh am 23.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Vossloh ein EPS von 1,25 EUR je Aktie vermeldet. Vossloh hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 395.60 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 331.50 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 22.10.2026 erwartet. Vossloh dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2027 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Vossloh-Gewinn in Höhe von 2,57 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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19.08.26
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19.08.26
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17.08.26
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17.08.26
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14.08.26
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|Jefferies & Company Inc.
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|Warburg Research
|23.07.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|06.07.26
|Vossloh Buy
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|28.05.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|23.07.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.04.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|24.04.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
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