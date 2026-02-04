Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’488 -0.2%  SPI 18’608 -0.1%  Dow 49’501 0.5%  DAX 24’632 0.1%  Euro 0.9173 0.0%  EStoxx50 5’993 0.4%  Gold 4’926 -0.8%  Bitcoin 55’256 -2.9%  Dollar 0.7771 0.0%  Öl 68.3 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Roche1203204UBS24476758Partners Group2460882Novartis1200526Micron Technology951691Alphabet A29798540
Top News
BNP Paribas-Aktie im Plus: Starkes Schlussquartal - Konzern hebt Renditeziele an
INTERROLL-Aktie unverändert: Zwei neue Kandidaten für den Verwaltungsrat nominiert
QIAGEN-Aktie in Rot: Solides Jahr 2025 - moderates Wachstum für 2026 avisiert
Aktien von VW und Stellantis schwächer: Konzernchefs fordern "Made in Europe"-Strategie für E-Autos
LUKB-Aktie wenig bewegt: Rekordergebnis ausgebaut - höhere Ausschüttung in Aussicht
Suche...
eToro entdecken

Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1

22.45
CHF
0.32
CHF
1.45 %
09:23:55
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.02.2026 07:38:58

Vonovia SE Overweight

Vonovia
22.46 CHF -1.01%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia auf "Overweight" belassen. Die Aktien des Wohnimmobilienkonzerns seien günstig, schrieb Neil Green am Mittwochabend nach jüngsten Gesprächen in Europa und den USA über die Branche. Er geht recht optimistisch in die Geschäftszahlen und hofft auf eine positive Kursreaktion./ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 16:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Vonovia SE Overweight
Unternehmen:
Vonovia SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
24.76 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
24.48 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Neil Green 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse