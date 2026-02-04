Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1
22.45CHF
0.32CHF
1.45 %
09:23:55
SWX
05.02.2026 07:38:58
Vonovia SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia auf "Overweight" belassen. Die Aktien des Wohnimmobilienkonzerns seien günstig, schrieb Neil Green am Mittwochabend nach jüngsten Gesprächen in Europa und den USA über die Branche. Er geht recht optimistisch in die Geschäftszahlen und hofft auf eine positive Kursreaktion./ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 16:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Vonovia SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
24.76 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
24.48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Neil Green
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
