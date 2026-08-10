Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
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10.08.2026 10:02:24
NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volvo (B) von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Volvo (B)-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse STO Handel mit der Volvo (B)-Aktie statt. Der Schlusskurs der Volvo (B)-Aktie betrug an diesem Tag 90.25 SEK. Bei einer 100-SEK-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.108 Volvo (B)-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.08.2026 gerechnet (355.60 SEK), wäre die Investition nun 394.02 SEK wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 294.02 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Volvo (B) belief sich zuletzt auf 722.83 Mrd. SEK.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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