24.53
CHF
0.43
CHF
1.79 %
12.08.2025
BRXC
17.10.2025 10:31:27

Volvo AB (B) Overweight

Volvo AB
24.53 CHF 1.79%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volvo nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 330 schwedischen Kronen belassen. Das Zahlenwerk des Lkw-Herstellers sei durchwachsen ausgefallen, was die aktuellen Unsicherheiten am Markt widerspiegele, schrieb Akshat Kacker in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Dabei habe das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) der Konsensschätzung weitgehend entsprochen./rob/edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 07:06 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 07:06 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volvo AB (B) Overweight
Unternehmen:
Volvo AB (B) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
330.00 SEK
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
268.20 SEK 		Abst. Kursziel*:
23.04%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
268.20 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
23.04%
Analyst Name::
Akshat Kacker 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse