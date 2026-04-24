Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
Volvo AB (B) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Volvo nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 290 schwedischen Kronen auf "Market-Perform" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Nutzfahrzeugherstellers liege 4 Prozent über der Konsensschätzung, und auch der wichtige Auftragseingang bei Lastwagen habe positiv überrascht, schrieb Harry Martin am Freitag. Er lobte zudem, dass der Nahostkonflikt und die hohen Treibstoffpreise bisher die Nachfrage nicht beeinträchtigt hätten. Zwar sei der Auftragseingang in Europa gesunken, und die Auswirkungen der US-Zollpolitik dürften sich im zweiten Quartal wieder stärker bemerkbar machen. Die Debatte dürfte nun aber eher darum gehen, warum Volvo den Marktausblick für Nordamerika nicht angehoben habe, als um irgendwelche negative Überraschungen./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Market-Perform
|
Unternehmen:
Volvo AB (B)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
290.00 SEK
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
317.20 SEK
|
Abst. Kursziel*:
-8.58%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
317.20 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8.58%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
Analysen zu Volvo AB (B)
|12:08
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|11:43
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|09:34
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:32
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:37
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
