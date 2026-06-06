Trading Signals: Belimo: Der stille KI-Profiteur

Belimo ist kein Name, der in jeder Anlegerdiskussion sofort fällt. Während sich die Börsenwelt in der KI-Euphorie vor allem um Chipgiganten, Cloud-Konzerne und Rechenzentrumsbetreiber dreht, bleibt der heimische Gebäudetechnikspezialist für viele Investoren eher ein Wert aus der zweiten Reihe. Doch eben darin liegt der Reiz. Belimo ist ein klassischer Hidden Champion: Weltmarktführer in einer Nische, technologisch stark positioniert, finanziell hochprofitabel und zugleich näher an der KI-Story, als es der erste Blick vermuten lässt. Allmählich aber scheint die Börsenwelt den MidCap zu entdecken: Die Aktie hat zuletzt deutlich angezogen. Mit einem Plus von rund 13 Prozent in diesem Jahr zählt sie zu den Outperformern im SMIM. Charttechnisch hat der Titel nach dem Rückschlag eine V-förmige Erholung hingelegt. Gelingt nun der Sprung auf neue Höhen, könnte im Idealfall sogar der vierstellige Kursbereich in den Fokus rücken.

Gefragte Produkte

Das Geschäftsmodell von Belimo basiert auf Feldgeräten für Heizungs-, Lüftungs- und Klimasysteme. Dazu zählen Klappenantriebe, Regelventile sowie Sensoren und Zähler. Die Komponenten sind klein, ihre Wirkung ist gross: Sie helfen, Luftströme, Temperatur, Feuchtigkeit, Energieverbrauch und Sicherheit in Gebäuden präzise zu steuern. Belimo ist Nischenmarktführer bei Klappenantrieben und Regelventilen und baut seine Position bei Sensoren weiter aus. Der Schwerpunkt liegt auf Nichtwohngebäuden, also etwa Bürohäusern, Flughäfen, Spitälern, Schulen, Hotels und eben auch Rechenzentren.

Operativ hat das Unternehmen zuletzt eindrucksvoll geliefert. 2025 legte der Umsatz um 23,3 Prozent zu, das Ebit gar um 28,6 Prozent womit sich die Marge auf 20,8 Prozent verbesserte. Gleichzeitig bleibt die Bilanz mit einer Nettoliquidität von 69 Millionen Franken und einer Kapitalrendite von 36 Prozent stark. Das Unternehmen verbindet Wachstum, Preissetzungsmacht und eine vergleichsweise schlanke industrielle Struktur. Rund 88 Prozent der Produktionskosten fallen im Netzwerk externer Zulieferer an. Dadurch kann sich Belimo auf Entwicklung, Kundennähe, Qualität und kurze Lieferzeiten konzentrieren.

Glänzende Aussichten

Die langfristige Bilanz ist ebenfalls bemerkenswert. Zwischen 2005 und 2025 erreichte Belimo in Lokalwährungen ein Umsatzwachstum von durchschnittlich 10,3 Prozent pro Jahr. Das ist für einen Industriewert aussergewöhnlich. Dahinter stehen mehrere strukturelle Trends: Urbanisierung, strengere Vorgaben zur Energieeffizienz, höhere Anforderungen an Raumluftqualität und Sicherheit sowie die Digitalisierung von Gebäuden. HVAC-Systeme spielen dabei eine Schlüsselrolle, weil Gebäude einen grossen Teil des weltweiten Energieverbrauchs verursachen und Heizung, Lüftung und Klimatisierung wiederum einen erheblichen Anteil daran haben. Belimo verfügt dabei über Produkte, die für Kunden vergleichsweise geringe Kosten verursachen, aber spürbare Einsparungen ermöglichen.

Der Ausblick fällt entsprechend positiv aus: Für 2026 stellt Belimo ein Umsatzwachstum im mittleren Zehnerprozentbereich in Lokalwährungen in Aussicht. Einige Analysten gehen sogar von einem Plus von 17,5 Prozent im laufenden Jahr und 15,7 Prozent 2027 aus. Die Marge soll weiter steigen: von 20,8 Prozent im Jahr 2025 auf 21,6 Prozent 2026 und 22,6 Prozent 2027. Der spannendste Punkt ist die KI-Fantasie. Belimo ist kein direkter KI-Wert, aber ein Profiteur der Infrastruktur, die KI erst möglich macht. Der rapide Ausbau von Rechenzentren führt zu einem massiven Kühlbedarf. Je leistungsfähiger die Chips, desto höher die Wärmedichte. Klassische Luftkühlung stösst zunehmend an Grenzen, während Flüssigkühlung an Bedeutung gewinnt. Genau hier sieht Belimo eine Wachstumschance. Das Unternehmen spricht von technologischer Führerschaft bei Flüssigkühlung für Rechenzentren und verweist auf enge Kooperationen mit Hyperscalern sowie führenden KI-Chipdesignern. Kühlung wird damit zu einem kritischen Baustein der KI-Wertschöpfungskette. Wer Rechenzentren effizient betreiben will, braucht nicht nur Prozessoren und Strom, sondern auch präzise Steuerungstechnik für Wärme, Luft und Energieflüsse.

Hinzu kommt die Retrofit-Chance. Viele bestehende Gebäude sind energetisch veraltet. Belimos Initiative RetroFIT+ zielt darauf ab, diese installierte Basis zu modernisieren. Gerade in Europa und Amerika dürfte der Druck steigen, Gebäude effizienter zu machen. Für Belimo bedeutet dies wiederkehrende Nachfrage jenseits des Neubauzyklus. Gleichzeitig will das Unternehmen in Asien-Pazifik stärker wachsen, wo der Marktanteil noch Luft nach oben bietet. Damit steht die Investmentstory auf mehreren Beinen: Rechenzentren, energetische Sanierung, strengere Regulierung, Digitalisierung und geografische Expansion.

Wachstumswert mit vier Stellen

Die Aktie ist mit einem KGV-Wert jenseits der 30 kein Schnäppchen. Premiumqualität wird an der Börse aber gewöhnlich auch mit höheren Multiplikatoren bezahlt. Zwar hängt ein Teil der Wachstumsfantasie daran, dass der Ausbau der Rechenzentren tatsächlich mit hoher Dynamik weiterläuft. Doch Belimo bringt viele Eigenschaften mit, die sich in einem volatilen Marktumfeld auszahlen können: klare Nische, starke Marktstellung, Innovationskraft, hohe Margen und strukturelle Wachstumstreiber.

Damit könnte die jüngste Erholung mehr sein als nur eine technische Gegenbewegung. Bleibt das Momentum intakt und gelingt der Ausbruch auf neue Höchststände, rückt der vierstellige Kursbereich wieder in Sichtweite. Risikobereite Anleger, die auf eine Fortsetzung der Gipfeljagd setzen möchten, können mit dem Long Mini Future von Leonteq überproportional partizipieren. Der Hebel beträgt 5,6, der Knock-out liegt knapp 15 Prozent entfernt.

Trading Idee Belimo Basiswert Belimo Produktgattung Mini Future Investmentrichtung Long Emittent Leonteq ISIN / Valor CH1564087034 / 156408703 Laufzeit Open End Stand 05.06.26 09.15 Uhr Kurs Hebelprodukt 0,808 Franken Basispreis variabel 740.6506 CHF Knock-out-Schwelle 762.8701 CHF Hebel 5,6 Abstand zum Knock-out 14,8% Stop-Loss 0,40 Franken Ziel 1,20 Franken (50%)

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