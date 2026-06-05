AT & S Aktie 828998 / AT0000969985
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lohnende AT S (AT&S)-Investition?
|
05.06.2026 10:02:31
ATX-Titel AT S (AT&S)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AT S (AT&S) von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in AT S (AT&S)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren wurde das AT S (AT&S)-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die AT S (AT&S)-Aktie bei 35.15 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.845 AT S (AT&S)-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.06.2026 gerechnet (142.20 EUR), wäre das Investment nun 404.55 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +304.55 Prozent.
AT S (AT&S) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5.91 Mrd. Euro gelistet. Die AT S (AT&S)-Aktie wurde am 16.07.1999 an der Börse Wien erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der AT S (AT&S)-Aktie belief sich damals auf 18.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Holcim: Baustoffriese meldet sich zurück
Holcim hat an der Börse lange nicht geglänzt, doch zuletzt meldete sich die Aktie eindrucksvoll zurück. Nach dem Sprung über wichtige charttechnische Marken rückt sogar das Rekordhoch wieder näher. Auch operativ zeigt sich der Baustoffkonzern robuster als erwartet, sodass die Aktie neue Schubkraft bekommen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu AT & S (AT&S)
|
09:28
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime präsentiert sich zum Start des Freitagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
09:28
|Wiener Börse-Handel ATX präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
04.06.26
|ATX-Handel aktuell: ATX beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
04.06.26
|Handel in Wien: ATX Prime schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
04.06.26
|ATX Prime aktuell: So steht der ATX Prime aktuell (finanzen.ch)
|
04.06.26
|ATX aktuell: ATX nachmittags mit Kursplus (finanzen.ch)
|
04.06.26
|Börse Wien: ATX Prime am Mittag antriebslos (finanzen.ch)
|
04.06.26
|Freundlicher Handel: ATX notiert mittags im Plus (finanzen.ch)