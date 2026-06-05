ATX-Titel AT S (AT&S)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AT S (AT&S) von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde das AT S (AT&S)-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die AT S (AT&S)-Aktie bei 35.15 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.845 AT S (AT&S)-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.06.2026 gerechnet (142.20 EUR), wäre das Investment nun 404.55 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +304.55 Prozent.

AT S (AT&S) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5.91 Mrd. Euro gelistet. Die AT S (AT&S)-Aktie wurde am 16.07.1999 an der Börse Wien erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der AT S (AT&S)-Aktie belief sich damals auf 18.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch