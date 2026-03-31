Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446

25.42
CHF
0.24
CHF
0.93 %
11:23:35
BRXC
31.03.2026 09:11:25

Volvo AB (B) Market-Perform

Volvo AB
25.42 CHF 0.95%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volvo auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 290 schwedischen Kronen belassen. Das Wartungsgeschäft der Lkw-Hersteller mache ein Viertel des Umsatzes aus, aber 35 Prozent und mehr der operativen Ergebnisse (Ebit), schrieb Harry Martin in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. In Abwärtszyklen bei der Zahl der Neufahrzeuge betrage der Ebit-Anteil des Wartungsgeschäfts sogar mehr als die Hälfte./bek/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 19:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 04:01 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volvo AB (B) Market-Perform
Unternehmen:
Volvo AB (B) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
290.00 SEK
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
300.20 SEK 		Abst. Kursziel*:
-3.40%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
300.20 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
-3.40%
Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Volvo AB (B)

09:13 Volvo AB Buy UBS AG
09:11 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
27.03.26 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
26.03.26 Volvo AB Buy Goldman Sachs Group Inc.
23.03.26 Volvo AB Sector Perform RBC Capital Markets
