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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Volvo nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 360 schwedischen Kronen auf "Overweight" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Nutzfahrzeugherstellers liege 5 Prozent über dem Bloomberg-Konsens, schrieb Jose Asumendi am Freitag. Die Auftragsdynamik halte an, und für den europäischen Markt seien die Schweden nun zudem etwas zuversichtlicher./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 07:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 07:05 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.