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Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446

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24.04.2026 09:34:50

Volvo AB (B) Overweight

Volvo AB
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Volvo nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 360 schwedischen Kronen auf "Overweight" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Nutzfahrzeugherstellers liege 5 Prozent über dem Bloomberg-Konsens, schrieb Jose Asumendi am Freitag. Die Auftragsdynamik halte an, und für den europäischen Markt seien die Schweden nun zudem etwas zuversichtlicher./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 07:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 07:05 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Volvo AB (B) Overweight
Unternehmen:
Volvo AB (B) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
360.00 SEK
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
317.20 SEK 		Abst. Kursziel*:
13.49%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
317.20 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
13.49%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
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