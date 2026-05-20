NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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20.05.2026 22:31:00
Gewinnsprung bei NVIDIA fällt höher aus als erwartet - Aktie volatil
Der KI-Chipkonzern NVIDIA hat am Mittwoch nach US-Börsenschluss seine Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 vorgelegt.
Den Quartalsumsatz bezifferte NVIDIA auf 81,6 Milliarden US-Dollar. Auf der Umsatzseite hatten Experten im Schnitt mit Erlösen von 78,85 Milliarden US-Dollar gerechnet. Gegenüber dem Vorjahresquartal mit einem Umsatz von 44,06 Milliarden US-Dollar wäre dies ebenfalls ein kräftiges Plus gewesen.
Auch Ausblick überzeugt
Das Unternehmen gab eine Umsatzprognose für das zweite Quartal von 91 Milliarden US-Dollar (plus/minus 2 Prozent) ab. Analysten hatten mit einem Umsatz von 87,36 Milliarden US-Dollar gerechnet, auch hier wurden die Erwartungen also übertroffen.
NVIDIA hebt darüber hinaus seine Quartalsdividende massiv von 0,01 auf 0,25 US-Dollar pro Anteilsschein an und bringt gleichzeitig ein neues Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 80 Milliarden US-Dollar auf den Weg.
Die Entwicklung des Unternehmens steht weiterhin stark im Zeichen des weltweiten Booms rund um Künstliche Intelligenz und der hohen Nachfrage nach Hochleistungsprozessoren für Rechenzentren. Besonders die Data-Center-Sparte gilt weiterhin als wichtigster Wachstumstreiber des Konzerns.
Die Aktie von NVIDIA reagierte im nachbörslichen Handel an der NASDAQ zunächst mit einem Abschlag, drehte im Verlauf aber ins Plus und zeigte sich weiter mit Schwankungen.
Carolin Ludwig, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch
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