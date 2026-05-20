Gewinnsprung bei NVIDIA fällt höher aus als erwartet - Aktie volatil

Im Berichtszeitraum erzielte der KI-Platzhirsch einen Gewinn je Aktie von 1,87 US-Dollar. Zum Vergleich: Im Vorjahresquartal hatte NVIDIA einen Gewinn je Aktie von 0,76 US-Dollar ausgewiesen. Analysten hatten im Vorfeld im Durchschnitt mit einem Ergebnis je Anteilsschein von 1,75 US-Dollar gerechnet. Dies hätte einem Anstieg von 130,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert entsprochen. Diese hohen Erwartungen konnte der Konzern um Jensen Huang mit seinem tatsächlichen EPS sogar noch schlagen.

Den Quartalsumsatz bezifferte NVIDIA auf 81,6 Milliarden US-Dollar. Auf der Umsatzseite hatten Experten im Schnitt mit Erlösen von 78,85 Milliarden US-Dollar gerechnet. Gegenüber dem Vorjahresquartal mit einem Umsatz von 44,06 Milliarden US-Dollar wäre dies ebenfalls ein kräftiges Plus gewesen.

Auch Ausblick überzeugt

Das Unternehmen gab eine Umsatzprognose für das zweite Quartal von 91 Milliarden US-Dollar (plus/minus 2 Prozent) ab. Analysten hatten mit einem Umsatz von 87,36 Milliarden US-Dollar gerechnet, auch hier wurden die Erwartungen also übertroffen.

NVIDIA hebt darüber hinaus seine Quartalsdividende massiv von 0,01 auf 0,25 US-Dollar pro Anteilsschein an und bringt gleichzeitig ein neues Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 80 Milliarden US-Dollar auf den Weg.

Die Entwicklung des Unternehmens steht weiterhin stark im Zeichen des weltweiten Booms rund um Künstliche Intelligenz und der hohen Nachfrage nach Hochleistungsprozessoren für Rechenzentren. Besonders die Data-Center-Sparte gilt weiterhin als wichtigster Wachstumstreiber des Konzerns.

Die Aktie von NVIDIA reagierte im nachbörslichen Handel an der NASDAQ zunächst mit einem Abschlag, drehte im Verlauf aber ins Plus und zeigte sich weiter mit Schwankungen.

Carolin Ludwig, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch