Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
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Schneider Electric Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Overweight" mit einem Kursziel von 307 Euro belassen. Vor dem Hintergrund der angezogenen Kurse im ersten Quartal betonte Timothy Lee in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie, es gebe nur begrenzte Hinweise darauf, dass westliche Unternehmen im ersten Quartal Marktanteile im chinesischen Automatisierungsmarkt hinzugewonnen hätten. Inländische Anbieter jedoch machten weiter Boden gut./tih/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Overweight
|
Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
307.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
261.30 €
|
Abst. Kursziel*:
17.49%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
267.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.90%
|
Analyst Name::
Timothy Lee
|
KGV*:
-
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