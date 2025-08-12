Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446

24.53
CHF
0.43
CHF
1.79 %
12.08.2025
BRXC
Volvo AB (B) Market-Perform

Volvo AB
24.53 CHF 1.79%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Volvo mit einem Kursziel von 270 schwedischen Kronen auf "Market-Perform" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen des Nutzfahrzeugherstellers belegten einen schwachen Auftragseingang sowie eine enttäuschende Entwicklung im Lkw-Bereich, was die Aktie belastet habe, schrieb Harry Martin in seinem am Dienstag vorliegenden Rückblick auf den am Freitag veröffentlichten Zwischenbericht. Dieser habe die Erwartungen an 2026 noch weiter nach unten geschraubt./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 12:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 04:00 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volvo AB (B) Market-Perform
Unternehmen:
Volvo AB (B) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
270.00 SEK
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
255.90 SEK 		Abst. Kursziel*:
5.51%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
255.90 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
5.51%
Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Volvo AB (B)

