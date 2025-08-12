Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
Volvo AB (B) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Volvo mit einem Kursziel von 270 schwedischen Kronen auf "Market-Perform" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen des Nutzfahrzeugherstellers belegten einen schwachen Auftragseingang sowie eine enttäuschende Entwicklung im Lkw-Bereich, was die Aktie belastet habe, schrieb Harry Martin in seinem am Dienstag vorliegenden Rückblick auf den am Freitag veröffentlichten Zwischenbericht. Dieser habe die Erwartungen an 2026 noch weiter nach unten geschraubt./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Market-Perform
|
Unternehmen:
Volvo AB (B)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
270.00 SEK
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
255.90 SEK
|
Abst. Kursziel*:
5.51%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
255.90 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.51%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
