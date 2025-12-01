Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446

24.07
CHF
0.03
CHF
0.11 %
14:27:33
BRXC
02.12.2025 13:23:48

Volvo AB (B) Outperform

Volvo AB
24.07 CHF 0.11%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für die B-Aktie von Volvo von 290 auf 310 schwedischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Nick Housden wertete am Dienstag den "RBC Truck Tracker" mit wichtigen Daten von den Lkw-Märkten in Nordamerika und Europa aus. Während er seine Schätzung für das bereinigte Ergebnis je Aktie 2026 für Daimler Truck und Paccar deutlich senkte, fiel dieser Schritt bei Volvo mit 3 Prozent moderater aus, da die Schweden weniger präsent in Nordamerika seien./ck/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 19:03 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volvo AB (B) Outperform
Unternehmen:
Volvo AB (B) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
310.00 SEK
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
282.90 SEK 		Abst. Kursziel*:
9.58%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
282.90 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
9.58%
Analyst Name::
Nick Housden 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse