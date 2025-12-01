NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für die B-Aktie von Volvo von 290 auf 310 schwedischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Nick Housden wertete am Dienstag den "RBC Truck Tracker" mit wichtigen Daten von den Lkw-Märkten in Nordamerika und Europa aus. Während er seine Schätzung für das bereinigte Ergebnis je Aktie 2026 für Daimler Truck und Paccar deutlich senkte, fiel dieser Schritt bei Volvo mit 3 Prozent moderater aus, da die Schweden weniger präsent in Nordamerika seien./ck/ag;