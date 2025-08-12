Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
Volvo AB (B) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Volvo von 331 auf 318 schwedische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kursreaktion auf die jüngsten Geschäftszahlen habe die zunehmenden Sorgen über den nordamerikanischen Markt gezeigt, schrieb Hemal Bhundia in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Unsicherheit, wann dort die Trendwende komme, laste auf den Aktienkursen der Lastwagenhersteller. Bhundia senkte ihre Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Schweden. Volvo bleibe aber ihr bevorzugter Branchentitel. Das Unternehmen könnte mit seiner Kostendisziplin die Auswirkungen einer trägen Absatzentwicklung teilweise kompensieren./gl/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Buy
|
Unternehmen:
Volvo AB (B)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
318.00 SEK
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
255.90 SEK
|
Abst. Kursziel*:
24.27%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
255.90 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.27%
|
Analyst Name::
Hemal Bhundia
|
KGV*:
-
