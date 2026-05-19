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19.05.2026 03:55:41
Depot von George Soros im 1. Quartal 2026: Starinvestor setzt im KI-Boom nicht nur auf NVIDIA-Aktie
Das 1. Quartal brachte reichlich Bewegung in das Portfolio von Soros Fund Management. Während Soros bei seinem langjährigen Spitzenreiter verkaufte, griff er bei KI und Gaming beherzt zu.
Im folgenden Ranking werden die zehn grössten Aktienbeteiligungen von Soros Fund Management im ersten Quartal 2026 aufgeführt, geordnet nach dem prozentualen Anteil am Depot. Investitionen in Schuldscheine, Optionen oder ETFs wurden dabei nicht berücksichtigt. Stand der Daten ist der 31. März 2026.
Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.ch
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