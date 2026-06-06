Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’388 0.4%  SPI 18’926 0.2%  Dow 50’867 -1.4%  DAX 24’759 -0.8%  Euro 0.9176 0.1%  EStoxx50 6’062 -0.7%  Gold 4’330 -3.3%  Bitcoin 49’151 -2.4%  Dollar 0.7960 0.9%  Öl 92.9 -2.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Aktiv oder passiv? Wie Index-Hugging Anleger täuschen kann
Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Das hat sich in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham getan
KW 23: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis
Alphabet-Aktie im Fokus: Google mietet für viel Geld Rechenleistung bei Musks SpaceX
Suche...
Plus500 Depot

Alphabet C Aktie 29798545 / US02079K1079

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Investitionen 06.06.2026 10:12:00

Alphabet-Aktie im Fokus: Google mietet für viel Geld Rechenleistung bei Musks SpaceX

Alphabet-Aktie im Fokus: Google mietet für viel Geld Rechenleistung bei Musks SpaceX

Elon Musks Weltraumfirma SpaceX wird in den kommenden Jahren jeden Monat 920 Millionen Dollar von Google für vermietete Rechenleistung kassieren.

Alphabet C
290.68 CHF 2.65%
Kaufen Verkaufen
Google braucht die Computer-Kapazität für seine Dienste mit Künstlicher Intelligenz. Die Vereinbarung läuft von Oktober dieses Jahres bis Ende Juni 2029. In einem ähnlichen Deal bezieht auch die KI-Firma Anthropic für 1,25 Milliarden Dollar pro Monat in einem mehrjährigen Deal Rechenleistung von SpaceX.

Musk liess in SpaceX seine eigene KI-Firma xAI aufgehen, für die mehrere Rechenzentren gebaut wurden. Nach der vor einigen Wochen bekanntgegebenen Abmachung mit Anthropic erklärte er, dass für die KI-Aktivitäten von SpaceX eines der Rechenzentren ausreiche. Bei xAI und nun SpaceX wird der KI-Chatbot Grok entwickelt, der weniger genutzt wird als ChatGPT von OpenAI, Anthropics Claude und Googles Konkurrenzsoftware Gemini.

Indem Musk Anthropic und Google dringend benötigte Rechenleistung vermietet, hilft er den Unternehmen zugleich im Wettbewerb mit dem Konkurrenten OpenAI, gegen den er als einstiger Mitgründer seit Jahren eine Fehde führt. KI-Infrastruktur ist teuer. Google stellte allein für dieses Jahr Kapitalinvestitionen von bis zu 190 Milliarden Dollar in Aussicht, die vor allem in Rechenzentren gehen sollen. 

SpaceX kann das Geld gut gebrauchen

SpaceX will kommende Woche an die Börse gehen und strebt dabei eine Gesamtbewertung von 1,7 Billionen Dollar sowie Rekordeinnahmen von 75 Milliarden Dollar an. Die reinen Geschäftszahlen von SpaceX stehen in einem krassen Kontrast zu dem angestrebten Börsenwert - die Anleger sollen eher für die Hoffnung auf künftige Erfolge zahlen. So gab es im vergangenen Jahr rote Zahlen von rund 4,94 Milliarden Dollar bei einem Umsatz von 18,67 Milliarden Dollar. Allein schon die Vermietung der Rechenzentren wird diese Zahlen deutlich aufbessern.

Austin (awp/sda/dpa)

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.1244 18.12.2026 151640359
Long 12.1708 19.03.2027 157052951
Long 292.0999 18.06.2026 151133118
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3025 10.41 155496089
Long 10.0724 6.52 156081743
Long 12.7 4.30 156738784
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.35 11.41 156082400
Short 9.1281 6.86 156742304
Short 12.7 3.91 157052408
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -75.04 120518421
Long 10 -9.82 150039967
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Weitere Links:

Aktien von Alphabet und Blackstone in Rot: Gemeinsames Unternehmen für KI-Dienste in der Cloud

Bildquelle: Alphabet Inc.
In eigener Sache

Trading Signals: Belimo: Der stille KI-Profiteur

Belimo steht selten im Rampenlicht der Börse, doch genau das macht den Hidden Champion spannend. Das Unternehmen profitiert von Energieeffizienz, Gebäudedigitalisierung und dem Boom der Rechenzentren. Nach der jüngsten V-förmigen Erholung ruft nun der Gipfel.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?