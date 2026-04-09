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Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446

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09.04.2026 11:05:42

Volvo AB (B) Buy

Volvo AB
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Volvo vor Zahlen zum ersten Quartal von 380 auf 385 schwedischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Seine Schätzungen für den Lkw-Bauer lägen insgesamt in etwa im Rahmen der durchschnittlichen Analystenerwartungen, schrieb Hemal Bhundia am Mittwoch in seiner Vorschau. Der Experte erhöhte seine Umsatzprognose für 2026, da er nun mit einem schwächeren Gegenwind von der Währungsseite rechnet./rob/la/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 19:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Volvo AB (B) Buy
Unternehmen:
Volvo AB (B) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
385.00 SEK
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
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15.75%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
332.60 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
15.75%
Analyst Name::
Hemal Bhundia 		KGV*:
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