Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
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Volvo AB (B) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Volvo vor Zahlen zum ersten Quartal von 380 auf 385 schwedischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Seine Schätzungen für den Lkw-Bauer lägen insgesamt in etwa im Rahmen der durchschnittlichen Analystenerwartungen, schrieb Hemal Bhundia am Mittwoch in seiner Vorschau. Der Experte erhöhte seine Umsatzprognose für 2026, da er nun mit einem schwächeren Gegenwind von der Währungsseite rechnet./rob/la/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Buy
|
Unternehmen:
Volvo AB (B)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
385.00 SEK
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
332.60 SEK
|
Abst. Kursziel*:
15.75%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
332.60 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.75%
|
Analyst Name::
Hemal Bhundia
|
KGV*:
-
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