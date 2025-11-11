Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
11.11.2025 10:37:45

Vodafone Group Underweight

Vodafone Group
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vodafone nach Zahlen mit einem Kursziel von 62 Pence auf "Underweight" belassen. Der britische Telekommunikationskonzern habe umsatzseitig die Erwartungen erfüllt und mit dem operativen Ergebnis (Ebitda) übertroffen, schrieb Akhil Dattani am Dienstag. Zum nach oben hin eingeengten Ausblick merkte er an, beim Ebitda preisten die Konsensschätzungen bereits das obere Ende der bisherigen Zielspanne ein, während sie bei der Barmittelentwicklung (EFCF) in deren Mitte lägen. Dies sollte ebenso wie die angekündigte, progressive Dividendenpolitik positiv aufgenommen werden. Entscheidend sei indes die Frage, inwieweit sich die überraschend positiven Trends den schneller als erwarteten Fortschritten in der Kooperation mit 1&1 verdankten und ob sie in die Zukunft fortgeschrieben werden könnten./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 08:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 08:40 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

