FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Vodafone von 100 auf 120 Pence angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Halbjahreszahlen des Telekommunikationskonzerns hätten über der Erwartung und dem Vorjahr gelegen, schrieb Matthias Volkert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dank des Netznutzungsvertrags mit 1&1 stiegen die Umsätze in Deutschland. Außerdem sollte der Konzern in naher Zukunft auch in Großbritannien von Kostensynergien durch das Gemeinschaftsunternehmen VodafoneThree profitieren./rob/tih/he;