Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’702 2.0%  SPI 17’503 1.9%  Dow 47’882 1.1%  DAX 24’088 0.5%  Euro 0.9275 -0.3%  EStoxx50 5’726 1.1%  Gold 4’109 -0.2%  Bitcoin 82’539 -3.2%  Dollar 0.8002 -0.6%  Öl 65.1 1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Top News
SAP-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober
Oktober 2025: So schätzen Experten die Novartis-Aktie ein
ams-OSRAM-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten
So schätzen die Analysten die Nestlé-Aktie im Oktober 2025 ein
Wie Experten die Nike-Aktie im Oktober einstuften
Suche...
eToro entdecken

Vodafone Group Aktie 23167722 / GB00BH4HKS39

0.93
CHF
0.00
CHF
0.00 %
17:31:57
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.11.2025 18:24:14

Vodafone Group Kaufen

Vodafone Group
0.99 CHF 4.53%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Vodafone von 100 auf 120 Pence angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Halbjahreszahlen des Telekommunikationskonzerns hätten über der Erwartung und dem Vorjahr gelegen, schrieb Matthias Volkert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dank des Netznutzungsvertrags mit 1&1 stiegen die Umsätze in Deutschland. Außerdem sollte der Konzern in naher Zukunft auch in Großbritannien von Kostensynergien durch das Gemeinschaftsunternehmen VodafoneThree profitieren./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 17:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 17:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Kaufen
Unternehmen:
Vodafone Group PLC 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
0.96 £ 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Matthias Volkert 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse