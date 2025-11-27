Vodafone Group Aktie 23167722 / GB00BH4HKS39
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Vodafone Group Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vodafone auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Pence belassen. Er sehe kaum ein Risiko, dass die europäischen Telekomwerte wieder "unter das Radar" geraten, schrieb Robert Grindle in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Der Experte räumte jedoch ein, dass der Sektor Schwierigkeiten haben könnte, eine überdurchschnittliche Performance zu erzielen, wenn sich die Weltlage ? wirtschaftlich und geopolitisch ? verbessert./edh/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 08:15 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Buy
|
Unternehmen:
Vodafone Group PLC
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
1.40 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
0.94 £
|
Abst. Kursziel*:
48.31%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Robert Grindle
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vodafone Group PLC
|
08.12.25
|Schwache Performance in London: So steht der FTSE 100 am Mittag (finanzen.ch)
|
08.12.25
|Handel in London: FTSE 100-Börsianer greifen zum Start des Montagshandels zu (finanzen.ch)
|
05.12.25
|Schwache Performance in London: FTSE 100 präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
05.12.25
|Zuversicht in London: FTSE 100 verbucht mittags Zuschläge (finanzen.ch)
|
05.12.25
|FTSE 100-Papier Vodafone Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vodafone Group von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
02.12.25
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 gibt schlussendlich nach (finanzen.ch)
|
02.12.25
|LSE-Handel FTSE 100 liegt am Dienstagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
30.11.25
|Vodafone Group-Aktie: Experten empfehlen Vodafone Group im November mehrheitlich zum Verkauf (finanzen.net)
Analysen zu Vodafone Group PLC
|14:38
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Vodafone Group Overweight
|Barclays Capital
|28.11.25
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|14:38
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Vodafone Group Overweight
|Barclays Capital
|28.11.25
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|14:38
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Vodafone Group Overweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|Vodafone Group Kaufen
|DZ BANK
|28.11.25
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.11.25
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|12.11.25
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|11.11.25
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|27.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|17.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|20.10.25
|Vodafone Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.25
|Vodafone Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.25
|Vodafone Group Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Vodafone Group PLC
|0.95
|-5.10%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:47
|
DZ BANK
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|14:42
|
Deutsche Bank AG
TUI Buy
|14:42
|
Jefferies & Company Inc.
Boeing Buy
|14:41
|
Deutsche Bank AG
E.ON Buy
|14:40
|
Deutsche Bank AG
Siemens Energy Buy
|14:38
|
Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom Buy
|14:38
|
Deutsche Bank AG
Vodafone Group Buy