Vodafone Group Aktie 23167722 / GB00BH4HKS39
0.98CHF
0.05CHF
5.04 %
07:43:13
SWX
12.11.2025 11:21:00
Vodafone Group Buy
Vodafone Group
0.99 CHF 0.10%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vodafone mit einem Kursziel von 140 Pence auf "Buy" belassen. Das zweite Geschäftsquartal des Telekomkonzerns sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Robert Grindle in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Buy
|
Unternehmen:
Vodafone Group PLC
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
1.40 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
0.95 £
|
Abst. Kursziel*:
46.63%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Robert Grindle
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
