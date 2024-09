NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vinci nach einem Treffen mit dem Management des Infrastrukturkonzerns auf "Buy" mit einem Kursziel von 138 Euro belassen. Das Management habe betont, dass auch mit dem künftigen Vorstandschef Pierre Anjolras Kontinuität das Ziel sei, schrieb Analyst Graham Hunt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/jha/;