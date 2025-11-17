VINCI 107.88 CHF -1.34% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vinci auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Das Wachstum des Verkehrsaufkommens an den Flughäfen des Infrastrukturbetreibers habe sich im Oktober beschleunigt im Vergleich zum September, schrieb Graham Hunt in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/bek/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 12:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 12:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



